L’esercito ucraino come vera difesa europea

C’è una frase che circola spesso nei corridoi della diplomazia e nelle aule parlamentari di Bruxelles: l’esercito ucraino è la vera difesa europea. Non è un artificio retorico, né un modo per abbellire con parole solenni il sostegno militare inviato a Kyiv. E’ una constatazione semplice: finché i soldati ucraini trattengono l’avanzata russa sul fronte del Donbas e difendono Kharkiv, Mykolaïv, Odessa, finché impediscono a Mosca di sfondare e di arrivare più a ovest, sono loro a svolgere, di fatto, la funzione che i piani di difesa europea vorrebbero garantire solo nel 2030. Da due anni e mezzo, la Nato ha scelto di non intervenire direttamente contro la Russia, per evitare l’escalation. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
