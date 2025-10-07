Leone XIV resta a piedi | Dio non ritarda mai
Imprevisto per Papa Leone XIV. Ieri pomeriggio il Pontefice ha presieduto una celebrazione alla Domus Australia, in via Cernaia a Roma, nel quartiere Esquilino. Al termine, un piccolo inconveniente: l'auto papale diretta a Castel Gandolfo si è inceppata. Il Papa, con i suoi bagagli trasferiti in fretta, è salito sull'auto di scorta, approfittando per salutare sorridente la folla radunata. Durante i Vespri, Leone XIV ha sottolineato l'importanza della fiducia in Dio, affermando: "Dobbiamo imparare a fidarci di Dio, il suo tempismo è perfetto" e "Dio non ritarda mai, siamo noi che dobbiamo imparare a fidarci, anche se richiede pazienza e perseveranza.
Papa Leone XIV resta ai Castelli Romani: rinviato il ritorno in Vaticano
Papa Leone XIV inaugura la Conferenza Raising Hope: cosa resta da fare dopo Laudato Si'? Nel pomeriggio del 1° ottobre, presso il Centro Internazionale Mariapoli del Movimento dei Focolari a Castel Gandolfo, Roma, si è inaugurata la Conferenza Raisin
Nell'intervista peruviana Papa Leone resta prudente su donne nella Chiesa, Gaza e persone lgbt, ma allo stesso tempo conferma le aperture di Francesco: è una lezione ai reazionari Usa
Leone XIV: arrivato a San Giovanni in Laterano - Il Papa è arrivato a san Giovanni in Laterano, dove aprirà ufficialmente l'anno pastorale della sua diocesi.
Leone XIV: "Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, due giovani innamorati di Gesù" - A sorpresa, Leone XIV ha cominciato la sua prima liturgia di canonizzazione dall'elezione al soglio di ...