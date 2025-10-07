Leone XIV resta a piedi | Dio non ritarda mai

Liberoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imprevisto per Papa Leone XIV. Ieri pomeriggio il Pontefice ha presieduto una celebrazione alla Domus Australia, in via Cernaia a Roma, nel quartiere Esquilino. Al termine, un piccolo inconveniente: l’auto papale diretta a Castel Gandolfo si è inceppata. Il Papa, con i suoi bagagli trasferiti in fretta, è salito sull’auto di scorta, approfittando per salutare sorridente la folla radunata. Durante i Vespri, Leone XIV ha sottolineato l’importanza della fiducia in Dio, affermando: "Dobbiamo imparare a fidarci di Dio, il suo tempismo è perfetto" e "Dio non ritarda mai, siamo noi che dobbiamo imparare a fidarci, anche se richiede pazienza e perseveranza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

leone xiv resta a piedi dio non ritarda mai

© Liberoquotidiano.it - Leone XIV resta a piedi: "Dio non ritarda mai"

In questa notizia si parla di: leone - resta

Papa Leone XIV resta ai Castelli Romani: rinviato il ritorno in Vaticano

Leone XIV: arrivato a San Giovanni in Laterano - Il Papa è arrivato a san Giovanni in Laterano, dove aprirà ufficialmente l’anno pastorale della sua diocesi. Come scrive agensir.it

Leone XIV: “Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, due giovani innamorati di Gesù” - A sorpresa, Leone XIV ha cominciato la sua prima liturgia di canonizzazione dall’elezione al soglio di ... Da agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Leone Xiv Resta Piedi