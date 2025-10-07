Leone XIV nei suoi primi 150 giorni sta cambiando la linea tracciata da Francesco Ecco come
Leone XIV è salito al soglio pontificio da ormai centocinquanta giorni. Sono pochi per dare un giudizio definitivo rispetto a Francesco. Eppure i due Papi appaiono già molto diversi nello stile e nella comunicazione. L’elezione di Bergoglio aveva segnato una rottura epocale. Il primo Papa latinoamericano, il primo gesuita, il primo a smantellare simboli e protocolli consolidati. Appena eletto, aveva rifiutato gli appartamenti pontifici, preferendo rimanere nella più semplice Casa Santa Marta. Una scelta che aveva fatto parlare di sé sui giornali di tutto il mondo. I primi mesi di Prevost demarcano una strategia diametralmente opposta. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: leone - suoi
Oroscopo, Leone dominato dal Sole: l'orgoglio spegne il fuoco dei suoi pregi. Match con l'Ariete. Scorpione? Vade retro
Oroscopo, la Luna Piena in Acquario fa cadere le maschere: il Leone dà priorità ai suoi bisogni, il Cancro dialoga con le emozioni
Il Papa e i suoi coinquilini: Leone ristruttura casa per abitare con i confratelli
La nostra cliente Anna Leone con i suoi nuovi occhiali da vista Sting Eyewear Grazie per lo scatto e Grazie come sempre per averci scelto - facebook.com Vai su Facebook
Oggi papa Leone XIV compie i suoi primi settant’anni di vita. E tutto il mondo si stringe attorno al Successore di Pietro per questo anniversario tondo e così simbolico per il primo Pontefice proveniente dall’Ordine degli agostiniani - X Vai su X
Leone XIV lo "sminatore", i primi 4 mesi del suo papato: tutti i segnali per capire dove è diretto e cosa cambierà - Papa Leone XIV è stato descritto in diversi modi in questi quattro mesi di regno nel tentativo di circoscrivere ... Lo riporta msn.com
La prima “manovra” di Leone XIV: perché il papa ridimensiona lo Ior - Con un motu proprio Prevost rivede la decisione di Francesco di affidare in esclusiva gli investimenti finanziari all’Istituto per le opere di religione. Riporta editorialedomani.it