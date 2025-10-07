leone xiv nei suoi primi 150 giorni sta cambiando la linea tracciata da francesco ecco come

Leone XIV è salito al soglio pontificio da ormai centocinquanta giorni. Sono pochi per dare un giudizio definitivo rispetto a Francesco. Eppure i due Papi appaiono già molto diversi nello stile e nella comunicazione. L’elezione di Bergoglio aveva segnato una rottura epocale. Il primo Papa latinoamericano, il primo gesuita, il primo a smantellare simboli e protocolli consolidati. Appena eletto, aveva rifiutato gli appartamenti pontifici, preferendo rimanere nella più semplice Casa Santa Marta. Una scelta che aveva fatto parlare di sé sui giornali di tutto il mondo. I primi mesi di Prevost demarcano una strategia diametralmente opposta. 🔗 Leggi su Panorama.it

