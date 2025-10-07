Leone XIV in Turchia e Libano dal 27 novembre al 2 dicembre | il primo viaggio del pontificato

La tappa iniziale in occasione del 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea, poi il programma continua nel paese dei cedri.

Il primo viaggio di Leone XIV in Turchia e Libano dal 27 novembre al 2 dicembre - Prima la tappa Turca per i 1700 anni del Concilio di Nicea, poi la visita in un Paese a ... Da avvenire.it

Libano: card. Rai (patriarca maronita), “Papa Leone XIV potrebbe visitare il Paese prima della fine dell’anno” - Papa Leone XIV potrebbe visitare il Libano entro la fine dell’anno. Secondo agensir.it

