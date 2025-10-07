Leonardo punta sulla Regione per la filiera degli elicotteri
Si chiama “Crescere insieme” il programma della divisione elicotteri di Leonardo, la prima produttrice mondiale di mezzi ad ala rotante per il trasporto civile, con una flotta di oltre 5.000 unità in 150 Paesi. L'azienda è pronta a puntare sulla Regione in modo da consentire alle imprese del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: leonardo - punta
Premiati dagli analisti, i colossi europei della difesa investono in nuovi stabilimenti. Leonardo punta sugli elicotteri, Rheinmetall moltiplica le munizioni e Mbda si affida ai Patriot. La pagella di Goldman Sachs, brutte sorprese per la Francia: http://tinyurl.com/a4 - X Vai su X
Il capoluogo in crisi produttiva punta sul settore della Difesa e dell’aerospazio con la nuova “Cittadella”. Tra i diversi attori in gioco -da Leonardo a Thales- c’è anche l’ateneo. Che nega le informazioni sugli accordi con le aziende militari. L'inchiesta di Luca Ro - facebook.com Vai su Facebook
Regione, 'il Fvg è pronto per la filiera elicotteri di Leonardo' - "La Regione Friuli Venezia Giulia ringrazia Leonardo ed è pronta a cogliere questa opportunità per favorire il ritorno in Italia di produzioni strategiche: mettiamo a disposizione un ecosistema solido ... Da msn.com
Industria: Rosolen-Bini, Fvg pronta per filiera elicotteri di Leonardo - Gli assessori regionali a Confindustria Alto Adriatico: "Competenze, capitale umano e ecosistema solido con imprese" Pordenone, 7 ott - ilgazzettino.it scrive