Leonardo Gesualdo catturato l' ultimo latitante della mafia foggiana Era ricercato dal 2020
Catturato l'ultimo latitante della mafia foggiana. I Carabinieri del GIS, all'alba di oggi, hanno fatto irruzione all?interno di un edificio della periferia di Foggia, sorprendendovi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: leonardo - gesualdo
Teste di cuoio irrompono in una palazzina a Foggia: arrestato il latitante Leonardo Gesualdo
Leonardo Gesualdo, arrestato a Foggia il latitante ricercato dal 2020. «Tra i più pericolosi»
Arrestato il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, nella lista dei più pericolosi
Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo, era nell'elenco dei più pericolosi #foggia #7ottobre - X Vai su X
Fondazione Leonardo Sciascia. . Presentazione del libro "L"adorabile Sciascia" di Antonio Di Grado ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? Vai su Facebook
Leonardo Gesualdo, catturato l'ultimo latitante della mafia foggiana. Era ricercato dal 2020 - I Carabinieri del GIS, all'alba di oggi, hanno fatto irruzione all’interno di un edificio della periferia di Foggia, ... Come scrive quotidianodipuglia.it
Foggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo, boss della “Società foggiana” - Blitz dei Carabinieri a Foggia: catturato Leonardo Gesualdo, 39 anni, boss della “Società foggiana” latitante dal 2020. Da trmtv.it