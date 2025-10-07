Leonardo Gesualdo arrestato il latitante figura di spicco della Società foggiana
Stava dormendo quando i carabinieri di Gis lo hanno bloccato in un’abitazione alla periferia di Foggia. Leonardo Gesualdo era da tempo nel mirino delle forze dell’ordine e il suo nome figurava nella lista dei latitanti più pericolosi. E al sorgere del sole è stato arrestato con l’accusa di essere elemento di spicco della “Società foggiana“. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leonardo Gesualdo: chi è il latitante e volto nascosto della mafia foggiana - Condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa, Gesualdo era inserito tra i latitanti più ...
Arrestato il latitante Loreto Gesualdo, tra i più pericolosi - E' stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020 dopo essere ...