Stava dormendo quando i carabinieri di Gis lo hanno bloccato in un’abitazione alla periferia di Foggia. Leonardo Gesualdo era da tempo nel mirino delle forze dell’ordine e il suo nome figurava nella lista dei latitanti più pericolosi. E al sorgere del sole è stato arrestato con l’accusa di essere elemento di spicco della “Società foggiana“. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Leonardo Gesualdo, arrestato il latitante figura di spicco della Società foggiana