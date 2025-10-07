Leonardo Gesualdo arrestato a Foggia mentre dormiva il boss era nella lista dei latitanto più pericolosi

Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo. Il 39enne era ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Leonardo Gesualdo arrestato a Foggia mentre dormiva, il boss era nella lista dei latitanto più pericolosi

In questa notizia si parla di: leonardo - gesualdo

Teste di cuoio irrompono in una palazzina a Foggia: arrestato il latitante Leonardo Gesualdo

Leonardo Gesualdo, arrestato a Foggia il latitante ricercato dal 2020. «Tra i più pericolosi»

Arrestato il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, nella lista dei più pericolosi

#Foggia Arrestato il latitante Leonardo Gesualdo, 39 anni, considerato tra i più pericolosi. Si nascondeva da 5 anni. Era sfuggito a un blitz nel 2020. Su di lui pesa una condanna a 12 anni per associazione mafiosa. - X Vai su X

Fondazione Leonardo Sciascia. . Presentazione del libro "L"adorabile Sciascia" di Antonio Di Grado ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? Vai su Facebook

Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo, era in fuga da 5 anni - Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo, boss della Società foggiana, ricercato da 5 anni e condannato per associazione mafiosa. Scrive blitzquotidiano.it

Foggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo. Era nella lista dei più pericolosi - Il latitante si trovava in un edificio della periferia di Foggia ed è stato sorpreso nel sonno dalle esplosioni che hanno accompagnato l'ingresso delle teste di cuoio del Gis all'interno del covo. Lo riporta tg.la7.it