Leonardo Gesualdo arrestato a Foggia il latitante ricercato dal 2020 Tra i più pericolosi
E' stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: leonardo - gesualdo
Teste di cuoio irrompono in una palazzina a Foggia: arrestato il latitante Leonardo Gesualdo
Arrestato il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, nella lista dei più pericolosi
Fondazione Leonardo Sciascia. . Presentazione del libro "L"adorabile Sciascia" di Antonio Di Grado ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? Vai su Facebook
Leonardo Gesualdo, arrestato a Foggia il latitante ricercato dal 2020. «Tra i più pericolosi» - E' stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ... Lo riporta ilmessaggero.it
Arrestato il latitante Leonardo Gesualdo - E' ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis ... Lo riporta rainews.it