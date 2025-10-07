Leonardo Gesualdo arrestato a Foggia il latitante ricercato dal 2020 Tra i più pericolosi

E' stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Leonardo Gesualdo, arrestato a Foggia il latitante ricercato dal 2020. «Tra i più pericolosi»

leonardo gesualdo arrestato foggiaLeonardo Gesualdo, arrestato a Foggia il latitante ricercato dal 2020. «Tra i più pericolosi» - E' stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ... Lo riporta ilmessaggero.it

