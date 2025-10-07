Leonardo bullizzato in classe il prof continuava la lezione Il dolore della mamma del 15enne un anno dopo il suicidio

Open.online | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ironia sul cognome, perché «finiva per “a” quindi è femminile». Gli spintoni e i pedinamenti, fin dentro il bagno dell’istituto Panzini di Senigallia. Una persecuzione contro il 15enne Leonardo Calcina che è andata avanti anche dopo un tentativo di rappacificazione. Anzi il tormento è aumentato, finché il 13 ottobre 2024 il giovane ha preso la pistola d’ordinanza del padre, vigile urbano, e si è tolto la vita. «È passato quasi un anno ma abbiamo ricevuto solo silenzio », ha raccontato la madre Viktoryia Romanenko a La Stampa. «Tutti hanno ignorato cosa stava succedendo. I professori andavano avanti con la lezione». 🔗 Leggi su Open.online

