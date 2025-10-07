L' emergenza sottovalutata

Salari poveri e disoccupazione. La crisi economica batte forte anche sull'Emilia-Romagna. Certo, vertenze come quelle di Yoox o della Perla fanno clamore, ma i licenziamenti sono all'ordine del giorno anche nelle piccole realtà. E' stata la Cgil - presentando un'indagine del suo istituto di ricerca, l'Ires - a fotografare la situazione. I primi dati del 2025, spiegano dal sindacato, indicano una domanda di lavoro tendenzialmente in calo, accompagnata da una discesa dell'export nei primi due trimestri dell'anno (rispettivamente - 1,1% e - 1,7%) e delle imprese attive (- 2.800 a fine dicembre rispetto ai 12 mesi precedenti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it