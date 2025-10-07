Legnano si schianta contro 5 auto in via Resegone e scappa Dopo 7 giorni si autodenuncia | Sono stato io
Legnano (Milano), 7 ottobre 2025 – Si è schiantato contro quattro auto parcheggiate, e poi una quinta in transito a bordo della quale si trovava un uomo rimasto ferito, ed era scappato. Dopo sette giorni dal rocambolesco incidente, avvenuto nella zona dell’ Oltresempione a Legnano, il conducente che si era dato alla fuga si è presentato spontaneamente al comando della Polizia locale di corso Magenta per a utodenunciarsi. A forte velocità . L’incidente si era verificato lo scorso martedì 30 settembre, intorno alle due del pomeriggio, all’angolo fra le vie Moscova e Resegone. L’autore è un trentottenne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e che la Polizia locale, grazie a un’accurata attività investigativa, aveva provveduto a identificare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
