Leggere non serve quindi libera A lezione di letteratura da Wilde & C
Sarà vero, come sosteneva Oscar Wilde, che "l’arte tutta è completamente inutile"? Meglio chiarire la faccenda, visto che ci troviamo in compagnia del re dei paradossi. "Wilde riteneva l’arte inutile non per contrapporle qualcosa di utilitaristico, ma perché credeva nel ribaltamento del rapporto tra creatività e vita – spiega Enrico Terrinoni, docente di Letteratura Inglese all’Università degli Stranieri di Perugia, che nel suo Leggere libri non serve. Sette brevi lezioni di letteratura, edito da Bompiani (176 pp.; 12 euro), si aggancia alla raffinatissima questione filosofica posta dal grande scrittore irlandese per esplorare il binomio utilità-inutilità legato alla parola letteraria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Presentazione del libro 'Leggere libri non serve'
