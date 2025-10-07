Leggenda del rugby inglese in lacrime a 47 anni diagnosticata la SLA | Non capisco va tutto bene&#8230;

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La drammatica rivelazione di Lewis Moody, ex capitano della nazionale inglese di rugby: "Mi hanno diagnosticato la SLA ma non capisco, io sto bene, riesco a fare tutto.". Oggi, 47enne, in lacrime ha raccontato il momento più duro: "Dirlo a mia madre e ai miei figli. So il dolore che avrei causato loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

