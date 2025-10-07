Legge Regionale sulle Aree Protette Mortaruolo | Momento di confronto per il futuro

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 16, presso la Sala Consiliare della Provincia di Benevento si terrà il convegno dal titolo “ La nuova Legge Regionale sulle Aree Protette, il Governo degli Enti di Gestione e i Programmi di Sviluppo dei Territori ”. L’incontro rappresenta la prima occasione pubblica di presentazione e approf o ndimento della legge recentemente approvata dal Consiglio Regionale della Campania che ridisegna l’intero sistema di gestione delle aree naturali protette, introducendo una governance moderna, risorse programmate e una nuova visione di sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legge Regionale sulle Aree Protette, Mortaruolo: “Momento di confronto per il futuro”

