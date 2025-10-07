Legambiente poca acqua o troppa | sale rischio idrogeologico

Tempo di lettura: 2 minuti Siccità, alluvioni e inquinamento delle acque sono i nodi principali che costano caro all’Italia sul fronte idrogeologico: Dal 2017 ad oggi sono 142 gli eventi con danni da siccità prolungata registrati dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente, 179 gli stati di emergenza legati ad eventi alluvionali dal 2013 al 2022 secondo la Protezione Civile. A fare un punto è Legambiente che, alla VII edizione del Forum nazionale Acqua dal titolo “La resilienza idrica in Italia” organizzato a Roma in collaborazione con Utilitalia, scatta una fotografia preoccupante. In dettaglio il fenomeno della siccità si è intensificato negli ultimi 4 anni: in particolare, dalla primavera 2022 ai primi mesi del 2023, ammonta ad oltre 6 miliardi di euro la stima delle perdite economiche relative alla siccità nel settore agricolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legambiente, poca acqua o troppa: sale rischio idrogeologico

