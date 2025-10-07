Lega il caso Alessandrini Latini lo richiama all’ordine | Basta attaccare il sindaco

"Il capogruppo della Lega deve difendere le istanze del partito e non possono esserci scontri tra colleghi". È quanto dice Giorgia Latini, segretaria regionale Lega, dopo le parole pronunciate nei giorni scorsi in consiglio comunale da Aldo Alessandrini che ha criticato il sindaco Sandro Parcaroli e la giunta, tra cui ci sono suoi compagni di partito. In quella occasione aveva sottolineato che le variazioni di bilancio non tenevano conto della manutenzione del verde, delle strade, dei cittadini, della sicurezza: critiche condivise dall’opposizione. "Ho parlato con Alessandrini – aggiunge Latini – e mi ha detto di non avere attaccato la giunta, che sono chiacchiere giornalistiche, che il suo intervento è stato strumentalizzato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

