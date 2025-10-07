L’effetto tunnel quantistico macroscopico la scoperta del Nobel per la Fisica 2025 | cos’è e perché è importante

Il Nobel per la Fisica 20205 è stato assegnato oggi agli scienziati Clarke, Devoret e Martinis per la scoperta del tunneling quantistico macroscopico, un fenomeno che sta permettendo lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologie quantistiche. I vincitori hanno dimostrato che le proprietà della meccanica quantistica possono essere concretizzate non solo su singole particelle ma anche in sistemi abbastanza grandi da poter essere tenuti in mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per la scoperta dell’effetto tunnel macroscopico

L'annuncio da parte dell'Accademia reale svedese delle scienze. Il premio "per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico"

