L’edizione illustrata di catching fire segna un anno entusiasmante per il miglior libro di hunger games

Il 2025 si conferma un anno di grande rilievo per il franchise de The Hunger Games, con diverse uscite che rafforzano l'interesse dei fan e ampliano l'universo narrativo. Tra le novità più attese, spicca una nuova edizione illustrata di uno dei capitoli più apprezzati della serie, Catching Fire. Questa release rappresenta un momento significativo nel percorso di rivisitazione e approfondimento del mondo creato da Suzanne Collins. La versione illustrata di Catching Fire è ufficialmente disponibile dal 7 ottobre 2025, offrendo ai lettori una prospettiva innovativa sulla narrazione.

