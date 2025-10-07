Lecce-Bologna 0-0 | Punti salienti | Skorupski imbattibile per Bologna | Serie A 2024 25
La partita che si è svolta al Via Del Mare Stadium a Lecce ha terminato senza reti mentre la squadra di casa ha costretto Bologna a un . Guarda questo video su Youtube L'articolo Lecce-Bologna 0-0 Punti salienti Skorupski imbattibile per Bologna Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: lecce - bologna
Lecce-Bologna (domenica 28 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Lecce-Bologna: colpaccio possibile nonostante le fatiche di coppa
Milan-Bologna, Tomori: “Vogliamo continuare quanto fatto a Lecce. Sulla difesa…”
Gibi School. . ? 94' al Via del Mare. ? Camarda sale in cielo e firma il suo primo gol in Serie A: Lecce–Bologna 2–2. Notte da ricordare. La T-shirt "CAMARDA FUORICLASSE" è disponibile ora sul nostro shop Clicca il link in bio! ? #Camarda #L Vai su Facebook
Lecce-Bologna, le pagelle: delusione Miranda, Orso colpisce ancora, Odgaard ritrova il gol - X Vai su X
Sottil regala il primo sorriso al Lecce: Parma battuto 0-1 al Tardini - Lecce di Sabato 4 ottobre 2025: i salentini passano grazie a un gol di Sottil. Da calciomagazine.net
Diretta/ Parma Lecce (risultato finale 0-1): Sottil decide il match! (Serie A, 4 ottobre 2025) - Diretta Parma Lecce streaming video tv: è una sfida davvero delicata in chiave salvezza al Tardini, valida per la sesta giornata di Serie A. Come scrive ilsussidiario.net