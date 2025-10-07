LeBron ma quale ritiro L' annuncio tanto atteso è uno spot per il cognac!

La tanto annunciata "decision of the decisions" che aveva fatto schizzare alle stelle i prezzi dei biglietti per l'ultima partita dei Lakers, si è rivelata una non troppo elegante trovata pubblicitaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LeBron, ma quale ritiro... L'annuncio tanto atteso è uno spot per il cognac!

