LeBron ma quale ritiro L' annuncio tanto atteso è uno spot per il cognac!

La tanto annunciata "decision of the decisions" che aveva fatto schizzare alle stelle i prezzi dei biglietti per l'ultima partita dei Lakers, si è rivelata una non troppo elegante trovata pubblicitaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

