LeBron James sta per fare un grande annuncio. Lo ha rivelato lui stesso con un breve video pubblicato sui social dal titolo “The second decision”, che richiama la prima e famigerata “Decision” del 2010 quando il campione di basket Nba si trasferì dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat. Il 40enne di Akron rivelerà tutto questa sera, martedì 7 ottobre, alle 18 (ora italiana). Le speculazioni sul suo futuro si susseguono oramai da qualche anno e le probabilità che il “prescelto” annunci il suo ritiro non sono poi così basse. James, classe 1984, è alla sua 23a stagione nella National Basketball Association (il primo a raggiungere questo traguardo nella storia della lega nordamericana) e a fine campionato, nel 2026, andrà in scadenza di contratto con i Los Angeles Lakers, franchigia californiana con cui gioca dal 2018 e con cui ha esercitato la player option da 52,6 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - LeBron James si ritira? Oggi l’annuncio del campione Nba