LeBron James si ritira? Oggi l’annuncio del campione Nba

LeBron James sta per fare un grande annuncio. Lo ha rivelato lui stesso con un breve video pubblicato sui social dal titolo “The second decision”, che richiama la prima e famigerata “Decision” del 2010 quando il campione di basket Nba si trasferì dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat. Il 40enne di Akron rivelerà tutto questa sera, martedì 7 ottobre, alle 18 (ora italiana). Le speculazioni sul suo futuro si susseguono oramai da qualche anno e le probabilità che il “prescelto” annunci il suo ritiro non sono poi così basse. James, classe 1984, è alla sua 23a stagione nella National Basketball Association (il primo a raggiungere questo traguardo nella storia della lega nordamericana) e a fine campionato, nel 2026, andrà in scadenza di contratto con i Los Angeles Lakers, franchigia californiana con cui gioca dal 2018 e con cui ha esercitato la player option da 52,6 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
