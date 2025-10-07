LeBron James oggi la sua Second Decision Ipotesi ritiro

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Cresce l'attesa per "The Second Decision" di LeBron James. Il cestista statunitense ha annunciato che oggi, martedì 7 ottobre, arriverà "la decisione di tutte le decisioni", come scritto sul proprio profilo Instagram. James ha infatti pubblicato un video sul suo account ufficiale in cui si mostra mentre si siede con sguardo pensieroso, ovviamente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lebron - james

Thuram, vacanze speciali: a Los Angeles con… LeBron James

Incontro a L.A.: Inter, Thuram e il selfie con LeBron James | VIDEO

LeBron, sarà Last Dance? Il suo futuro secondo l'Nba, i Lakers e... King James

LeBron James si ritira? Oggi l’annuncio del campione Nba - Lo ha rivelato lui stesso con un breve video pubblicato sui social dal titolo "The second decision", che ... msn.com scrive

lebron james oggi suaLeBron James spaventa i fan: "Vi svelo la decisione delle decisioni". Ritiro o cosa? L'ultima trovata del Re - Mondo del basket in trepidazione per l'annuncio di LeBron James: Vi svelo la decisione delle decisioni. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Lebron James Oggi Sua