LeBron James manda alle stelle i biglietti dei Lakers con The Second Decision | c'è un motivo

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre il mondo si interroga sul criptico video pubblicato da LeBron James sui social, i fan dei Lakers non vogliono perdersi l'ultima gara casalinga del campione NBA: Prezzi stellari con un aumento del 609% circa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lebron - james

Thuram, vacanze speciali: a Los Angeles con… LeBron James

Incontro a L.A.: Inter, Thuram e il selfie con LeBron James | VIDEO

LeBron, sarà Last Dance? Il suo futuro secondo l'Nba, i Lakers e... King James

lebron james manda stelleLeBron James manda alle stelle i biglietti dei Lakers con “The Second Decision”: c’è un motivo - Mentre il mondo si interroga sul criptico video pubblicato da LeBron James sui social, i fan dei Lakers non vogliono perdersi l'ultima gara casalinga del ... Riporta fanpage.it

lebron james manda stelleNBA, LeBron si ritira? Prezzi folli dei biglietti per la sua possibile ultima partita - Nessuno lo sa con certezza, ma l’uscita social con cui ieri LeBron James ha annunciato una seconda ‘Decision’ che verrà rivelata oggi nel tardo pomeriggio ha subito scatenato le voci che vorrebbero il ... Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lebron James Manda Stelle