LeBron James manda alle stelle i biglietti dei Lakers con The Second Decision | c'è un motivo
Mentre il mondo si interroga sul criptico video pubblicato da LeBron James sui social, i fan dei Lakers non vogliono perdersi l'ultima gara casalinga del campione NBA: Prezzi stellari con un aumento del 609% circa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LeBron, sarà Last Dance? Il suo futuro secondo l'Nba, i Lakers e... King James
Il set e l’abbigliamento sono gli stessi dell’annuncio dell’addio ai @cavs, 15 anni dopo #LeBronJames annuncia un’altra decisione. Il ritiro? #NBA @RSIsport @RSIInfo_ #TheSecondDecision - X Vai su X
Lebron James si ritira a 40 anni? Potrebbe annunciarlo domani alle 18 (ora italiana) Sembra il remake di “The Decision” l'evento con cui nel 2010 annunciò il suo addio ai Cleveland Cavaliers per firmare con i Miami Heat. Domani un altro addio sconvolgente Vai su Facebook
