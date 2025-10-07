LeBron James la ‘second decision’ non è il ritiro | l’annuncio
Alla fine il grande annuncio di LeBron James non era il tanto temuto ritiro dal basket ma una semplice trovata pubblicitaria. L’annuncio previsto per oggi, martedì, da parte della stella dei Los Angeles Lakers, che lui stesso aveva rivelato con un breve video pubblicato sui social dal titolo “The second decision”, alla fine si è rivelato uno spot per una marca di cognac con cui James collabora da tempo. “Mi piace la mia decisione”, ha dichiarato alla fine dello spot King James, che tramite i suoi canali social ha scherzato sulla natura del suo annuncio pubblicando una serie di emoji. Le speculazioni sul futuro di James si susseguono oramai da qualche anno e le probabilità che il “prescelto” annunciasse il suo ritiro non sembravano così basse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
lebron - james
