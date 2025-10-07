LeBron James la ‘decisione’ è solo uno spot | niente ritiro
(Adnkronos) – LeBron James non si ritira. La "decisione di tutte le decisioni", preannunciato dalla 41enne stella del Los Angeles Lakers, è 'solo' uno spot. James, che si appresta a giocare la 23esima stagione nella Nba, lega il proprio nome ad una marca di cognac con uno spot che riproduce la celeberrima 'decision' presa nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: lebron - james
