LeBron James la ‘decisione’ è solo uno spot | niente ritiro
(Adnkronos) – LeBron James non si ritira. La “decisione di tutte le decisioni”, preannunciato dalla 41enne stella del Los Angeles Lakers, è ‘solo’ uno spot. James, che si appresta a giocare la 23esima stagione nella Nba, lega il proprio nome ad una marca di cognac con uno spot che riproduce la celeberrima ‘decision’ presa nel 2010. Quindici anni fa, James annunciò in diretta tv l’addio ai Cleveland Cavaliers “per portare i miei talenti” ai Miami Heat. Ora, quasi all’epilogo della carriera, il Prescelto porta i suoi “talents” a Hennessy, il brand che produrrà una bottiglia in edizione limitata con il nome di James sull’etichetta. 🔗 Leggi su Seriea24.it
