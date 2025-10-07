LeBron James la ‘decisione’ è solo uno spot | niente ritiro

Seriea24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – LeBron James non si ritira. La “decisione di tutte le decisioni”, preannunciato dalla 41enne stella del Los Angeles Lakers, è ‘solo’ uno spot. James, che si appresta a giocare la 23esima stagione nella Nba, lega il proprio nome ad una marca di cognac con uno spot che riproduce la celeberrima ‘decision’ presa nel 2010. Quindici anni fa, James annunciò in diretta tv l’addio ai Cleveland Cavaliers “per portare i miei talenti” ai Miami Heat.  Ora, quasi all’epilogo della carriera, il Prescelto porta i suoi “talents” a Hennessy, il brand che produrrà una bottiglia in edizione limitata con il nome di James sull’etichetta. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lebron - james

Thuram, vacanze speciali: a Los Angeles con… LeBron James

Incontro a L.A.: Inter, Thuram e il selfie con LeBron James | VIDEO

LeBron, sarà Last Dance? Il suo futuro secondo l'Nba, i Lakers e... King James

Cerca Video su questo argomento: Lebron James 8216decisione8217 232