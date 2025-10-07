LeBron James il miliardario che dice di non avere più nulla

Quifinanza.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LeBron James torna a far parlare di sé per una scelta destinata a segnare la sua carriera e la sua vita personale. La star dei Los Angeles Lakers ha annunciato quella che ha definito la sua “ Second Decision “, un momento carico di attesa per i fan e per l’intero mondo dello sport americano. L’annuncio, avvenuto con una scenografia simile a quella del 2010 – quando dichiarò l’addio ai Cleveland Cavaliers per approdare ai Miami Heat – ha alimentato le ipotesi su un possibile ritiro, ma anche su nuovi progetti imprenditoriali. 41 anni il prossimo 30 dicembre, uno dei cestisti più forti nella storia ha un contratto in scadenza con i Los Angeles Lakers al termine della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

lebron james il miliardario che dice di non avere pi249 nulla

© Quifinanza.it - LeBron James, il miliardario che dice di non avere più nulla

In questa notizia si parla di: lebron - james

Thuram, vacanze speciali: a Los Angeles con… LeBron James

Incontro a L.A.: Inter, Thuram e il selfie con LeBron James | VIDEO

LeBron, sarà Last Dance? Il suo futuro secondo l'Nba, i Lakers e... King James

NBA, una statua ai Lakers per LeBron James? Byron Scott dice no - Il tre volte campione NBA con la maglia gialloviola ai tempi dello "Showtime" degli anni '80 non ritiene ancora sufficiente il palmarès in gialloviola del n°23. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lebron James Miliardario Dice