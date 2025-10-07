Camicia a scacchi rossa, una palestra scelta come location, due sgabelli e un giornalista a intervistarlo. LeBron James ha annunciato la sua “Second Decision”, definendola “la decisione di tutte le decisioni”. “Second” proprio perché c’è un riferimento esplicito alla prima, quella del 2010: in quel caso, con un setting molto simile all’attuale, LeBron James annunciò l’addio ai Cleveland Cavaliers e il suo passaggio a free agent, prima di scegliere successivamente i Miami Heat. Adesso in tanti pensano possa annunciare l’addio al basket, a poche settimane dall’inizio della sua 23esima stagione in Nba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

LeBron James annuncia la "Second Decision". Dal ritiro al marketing: tutte le ipotesi sul tavolo | Quando e dove vederlo