LeBron James annuncia la Second Decision Dal ritiro al marketing | tutte le ipotesi sul tavolo | Quando e dove vederlo
Camicia a scacchi rossa, una palestra scelta come location, due sgabelli e un giornalista a intervistarlo. LeBron James ha annunciato la sua “Second Decision”, definendola “la decisione di tutte le decisioni”. “Second” proprio perché c’è un riferimento esplicito alla prima, quella del 2010: in quel caso, con un setting molto simile all’attuale, LeBron James annunciò l’addio ai Cleveland Cavaliers e il suo passaggio a free agent, prima di scegliere successivamente i Miami Heat. Adesso in tanti pensano possa annunciare l’addio al basket, a poche settimane dall’inizio della sua 23esima stagione in Nba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
