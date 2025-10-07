Lebron James altro che ritirarsi The decision è solo uno spot

Un post di Lebron James ha tenuto con il fiato sospeso per 24 ore mezza America e tutti i tifosi di basket del fuoriclasse dei Los Angeles Lakers. Aveva annunciato “The decision2” richiamando quella del 2010 e scatenando così le voci di un possibile ritiro. Lebron James, che ha un contratto fino alla fine della prossima stagione con i Lakers, con questa trovata ha fatto anche impennare i prezzi di quelle che i tifosi pensavano potessero essere le ultime partite della carriera. E invece con perfetta puntualità alle 18 ora italiana ha svelato il mistero con l’annuncio di una nuova ricca sponsorizzazione nel campo dei superalcolici. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lebron James, altro che ritirarsi “The decision” è solo uno spot

In questa notizia si parla di: lebron - james

Thuram, vacanze speciali: a Los Angeles con… LeBron James

Incontro a L.A.: Inter, Thuram e il selfie con LeBron James | VIDEO

LeBron, sarà Last Dance? Il suo futuro secondo l'Nba, i Lakers e... King James

"The decision of all decisions": LeBron James e l'annuncio social virale, cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook

"The decision of all decisions": #LeBronJames e l'annuncio social virale, cosa sta succedendo - X Vai su X

LeBron James e il bluff sull'annuncio a sorpresa: altro che ritiro, l'hype è per un cognac - Il possibile addio al Nba o un clamoroso cambio franchigia, ma alla fine la "Second Decision" della stella americana è solo una trovata pubblicitaria ... Secondo corrieredellosport.it

LeBron, ma quale ritiro... L'annuncio tanto atteso è uno spot per il cognac! - La tanto annunciata "decision of the decisions" che aveva fatto schizzare alle stelle i prezzi dei biglietti per l'ultima partita dei Lakers, si è rivelata una non troppo elegante trovata pubblicitari ... Segnala msn.com