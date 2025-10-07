Leao stella o dodicesimo uomo? Cosa potrebbe fare Allegri

Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta" Tommaso Milanese, Francesco Pietrella, Luca Bianchin e Marco Guidi hanno discusso sulle ultime ultime prestazioni in campo di Rafa Leao: contro la Juventus, due gol sbagliati e zero passaggi tentati in 29 minuti più recupero. Il 10 rossonero rischia di diventare il dodicesimo uomo? Guarda la puntata completa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao, stella o dodicesimo uomo? Cosa potrebbe fare Allegri

La stella del #Milan, Christian #Pulisic, si confessa a Dan #Peterson su DAZN: «Ho imparato molto dal punto di vista tattico» in #SerieA, sentendosi ormai «un po' italiano». L'americano esalta la leadership di #Allegri, che «non va nel panico», e l'impatto

Se il Milan a gennaio vendesse Leao e comprasse (poniamo) Kim e Vlahovic vincerebbe lo scudetto Già oggi di lui in campo non si avverte alcun bisogno: e la mezzora finale giocata contro il Napoli ha anzi dimostrato quanto Rafa possa essere non solo inutil

Leao: "Futuro? Voglio continuare ad alti livelli. Il Milan mi ha reso uomo. Non sento la pressione, né leggo le critiche" - L'attaccante del Milan, Rafael Leao ha concesso una lunga intervista ad Icon Magazine in cui ha parlato a tutto tondo della sua avventura a Milano, della gestione delle critiche e della pressione e ... Scrive calciomercato.com

Leao al Barcellona, il Milan corre ai ripari: arriva una Stella della Serie A - L'addio del portoghese aprirebbe le porte ad un colpo dalla Serie A L’era Allegri bis al Milan è ufficialmente iniziata con ... Da diregiovani.it