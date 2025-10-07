Leao come Ronaldinho sotto la gestione di Allegri? Pastore | A mali estremi …

Pianetamilan.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Pastore, parlando di Leao, ha ricordato la gestione di Ronaldinho da parte di Allegri nella sua prima esperienza al Milan. Interessante la suggestione del giornalista di 'Cronache di Spogliatoio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

leao come ronaldinho sotto la gestione di allegri pastore a mali estremi 8230

© Pianetamilan.it - Leao come Ronaldinho sotto la gestione di Allegri? Pastore: “A mali estremi …”

In questa notizia si parla di: leao - ronaldinho

La maglia di Ronaldinho fa impazzire Leão: guardate cosa fa quando la indossa!

Leao pazzo di Ronaldinho: indossa la sua maglia, poi lo imita così!

Milan, Leao in diretta social con la maglia di Ronaldinho: la reazione è virale

Leao e Fonseca sotto accusa: doppia stoccata - Dopo il ko contro il Bayer Leverkusen, riflessioni importanti da fare per il Milan: critiche pesanti a Leao e Fonseca E’ il momento delle analisi, in casa Milan, dopo la sconfitta patita in Champions ... Si legge su calciomercato.it

La gestione del caso Leao è il nuovo inizio del Milan? - La gestione del caso Rafael Leao è il nuovo inizio del Milan? Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Leao Ronaldinho Sotto Gestione