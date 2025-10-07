le zone della movida al setaccio pusher getta la cocaina e si dilegua

Una nottata movimentata, lo scorso weekend, nel centro di Abbiategrasso. Erano in corso una serie di controlli nelle aree centrali della città e nei locali cittadini, compresa la zona di piazza Castello, dove un giovane, alla vista dei Carabinieri, si è dato improvvisamente alla fuga. Un gesto compiuto, evidentemente, per sottrarsi ai controlli. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce si è messo a correre lungo i binari della ferrovia mettendo a rischio la propria incolumità. Nella corsa si è disfatto di un piccolo involucro, lanciandolo lungo il percorso. I militari, recuperato il pacchetto, hanno constatato che al suo interno erano contenute 8 dosi di cocaina già confezionate, presumibilmente pronte per essere smerciate nel corso della serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

