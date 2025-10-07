Le teorie del complotto sulla moglie di Charlie Kirk tra Mossad e traffico di minori in Romania
Il 10 settembre 2025, l’attivista conservatore Charlie Kirk è stato assassinato durante un evento pubblico. Sua moglie, Erika Kirk, nata Frantzve, ha assunto la guida di Turning Point USA, l’organizzazione fondata dal marito, trovandosi al centro dell’attenzione mediatica in un momento di dolore personale. Nel giro di pochi giorni, la sua figura è stata travolta da una valanga di accuse infondate e teorie cospirative online. Secondo queste narrazioni virali, Erika sarebbe un’agente del Mossad, coinvolta nel traffico di bambini in Romania attraverso la sua charity, e addirittura collegata a Jeffrey Epstein fino al punto di aver ordinato l’omicidio del marito. 🔗 Leggi su Open.online
