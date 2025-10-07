Le Tagliatelle contro i dazi Il Senato diventa teatro della ribellione Made in Italy

Agi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Parte dal Senato "il grido di ribellione" delle tagliatelle, capofila oggi a Palazzo Madama della categoria 'Pasta' nella protesta contro i dazi Usa che potrebbero cadere sulla testa delle aziende italiane. Al ristorante del Senato, infatti, è stata proprio la tagliatella, con il suo tipico ragù, a farla oggi da padrone.   Promotore dell'iniziativa un bolognese doc come Pier Ferdinando Casini, diventato socio onorario dei 12 Apostoli, l'associazione nata il 6 giugno del 2003 da dodici persone (appunto) di estrazione diversa - imprenditori, dirigenti, ricercatori - che si sono poste l'obiettivo di valorizzare una delle eccellenze del Made in Italy, la gastronomia bolognese, con tanto di attestazione De. 🔗 Leggi su Agi.it

