"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 7 ottobre 2025 Ariete Giorno speciale, questa mattina alle 5:48 si forma nel vostro segno la prima Luna piena d'autunno. È una fase che fa vedere, sentire ed esprimere le cose con piu chiarezza, in modo piu intenso. Con questa Luna si prendono decisioni, nascono bambini, attrazioni fisiche. È un faro interiore, un riflettore, che parla con il linguaggio delle emozioni. Avrete voglia di fare qualcosa di dirompente, non necessariamente un cambiamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 7 ottobre