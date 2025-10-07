Secondo miglior attacco della Serie B e quinta miglior difesa. Anche le statistiche danno ragione alla Carrarese e forse dicono anche qualcosa in più di quanto non attesti l’ottavo posto in classifica. Il dato che senza dubbio salta più all’occhio e riempie di più la bocca sono gli 11 gol a referto. Soltanto Modena e Frosinone (13) ne hanno fatti di più. Questa è davvero una bella novità perché la Carrarese dello scorso anno non ci aveva abituato a tutta questa prolificità. Gli azzurri in questo nuovo campionato stanno arrivando più facilmente al gol e lo stanno facendo alla propria maniera, attraverso il gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le statistiche Numeri da capogiro per la squadra allenata da Calabro. Bene la difesa con 4 clean sheet su 7 gare disputate. E’ degli azzurri il secondo miglior attacco