La sede di Comistra, a Montemurlo, ha fatto da teatro ieri alla visita di Gilberto Pichetto Fratin, giunto per appoggiare la candidatura alle prossime elezioni regionali di Erica Mazzetti come capolista nella circoscrizione pratese a sostegno di Alessandro Tomasi. L’arrivo del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è stata l’occasione per un confronto riguardo le criticità più impellenti del distretto pratese con tutti gli attori protagonisti, vale a dire Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro, Confartigianato Prato e Confartigianato Moda, Palazzo delle Professioni, Cardato Riciclato Pratese e Corertex, che hanno partecipato all’incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le sfide della sostenibilità. Il ministro a Montemurlo. Confronto sul futuro del distretto tessile