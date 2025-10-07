Le riunioni dei Dipartimenti Disciplinari Quante chi coordina cosa si decide
I Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali che possono essere considerati delle articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: riunioni - dipartimenti
[EVENTI NEI DIPARTIMENTI UNISA] E ritornano anche gli appuntamenti promossi dai Dipartimenti di Ateneo. Si è tenuto in questi giorni al campus di Fisciano l’incontro dal titolo “Costruire Orizzonti Condivisi su Ricerca, Innovazione e Sostenibilità”, ospitat Vai su Facebook