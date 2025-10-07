Le ricerche di Marianna | si draga il fiume Naro trattori ed escavatori ripuliscono il canalone droni in azione a bassa quota

Si continua a perlustrare, sempre più a valle, il canalone. Alcune squadre di soccorritori stanno anche “smuovendo”, ossia dragando, il fiume Naro. Dall'alto, la perlustrazione prosegue coi droni: ce ne sono due in azione, fanno video e foto e cercano tracce di Marianna Bella, la trentottenne di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it