Le ricerche di Marianna | si draga il fiume Naro trattori ed escavatori ripuliscono il canalone droni in azione a bassa quota

Agrigentonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si continua a perlustrare, sempre più a valle, il canalone. Alcune squadre di soccorritori stanno anche “smuovendo”, ossia dragando, il fiume Naro. Dall'alto, la perlustrazione prosegue coi droni: ce ne sono due in azione, fanno video e foto e cercano tracce di Marianna Bella, la trentottenne di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricerche - marianna

Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua

Le ricerche di Marianna inghiottita dall'alluvione continuano: in arrivo anche i cani molecolari

Quarto giorno di ricerche: si batte palmo a palmo il vallone Chimento sperando di ritrovare Marianna

ricerche marianna draga fiumeRicerche senza sosta e preghiere: Favara col fiato sospeso per Marianna - Decine di cittadini stanno partecipando alle ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni dispersa da ieri, 1 ottobre, a Favara, nell’ ... Come scrive livesicilia.it

ricerche marianna draga fiumeFavara, ritrovata una scarpa: potrebbe essere di Marianna Bello - Proseguono senza sosta le ricerche di Marianna Bello, la trentottenne travolta ieri dal fiume d’acqua generato dal nubifragio che ha colpito Favara. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ricerche Marianna Draga Fiume