Le rasa i capelli per sfregiarla | aggressione choc a una ragazza caccia all’ex fidanzato

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 7 ottobre 2025 – Le ha rasato una striscia di capelli, dopo averla aspettata sotto casa, nel cuore della notte. Uno sfregio da codice rosso ai danni di una giovane donna, su cui sta indagando la polizia. Un episodio inquietante, ma che non pare opera di un malintenzionato ma bensì di una persona che conosceva bene quella ragazza, poco più che maggiorenne. Che sapeva dove trovarla, e anche quando. Cioè nei pressi del suo portone, nella zona residenziale dell’Isolotto. La giovane stava rincasando dopo il sabato sera passato in un locale. Secondo quanto ricostruito dalle volanti, intervenute sul posto, prima di entrare in casa è stata agguantata, di sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

