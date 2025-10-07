Le rare meduse rosa giganti hanno invaso le coste del Texas | sono enormi e cattive perché mangiano altre meduse

Rarissime meduse rosa giganti, le cosiddette "pink meanie", stanno invadendo le coste del Texas. Grandi come piatti e con tentacoli lunghi fino a 20 metri, si nutrono di altre meduse, da qui il soprannome "meanie", che significa "cattive". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rare - meduse

Un caffè che è molto più di un caffè La Maison Assouline, nel cuore di Piccadilly, è stata inserita tra i 10 book café più belli al mondo . Qui i libri diventano oggetti di design, tra prime edizioni rare e volumi d’arte firmati Assouline. All’interno c’è lo Swa Vai su Facebook

Le rare meduse rosa giganti hanno invaso le coste del Texas: sono enormi e “cattive”, perché mangiano altre meduse - Rarissime meduse rosa giganti, le cosiddette "pink meanie", stanno invadendo le coste del Texas. Si legge su fanpage.it

Meduse fantasma giganti avvistate in Antartide, lo stupore dei ricercatori - I ricercatori, a bordo di un sommergibile, hanno notato gli animali «ultraterreni» al largo delle coste. ilmattino.it scrive