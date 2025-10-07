Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 7 ottobre 2025

Lettera43.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova giornata per i mercati europei. Attesa per l’apertura della Borsa italiana e per i valori dello spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Ieri, lunedì 6 ottobre, l’Europa è stata scossa dalle dimissioni di Lecornu in Francia. Milano ha chiuso a -0,26%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it

le quotazioni di borsa italiana e spread oggi 7 ottobre 2025

© Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 7 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: quotazioni - borsa

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

quotazioni borsa italiana spreadLe quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 7 ottobre 2025 - Attesa per l’apertura della Borsa italiana e per i valori dello spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Riporta msn.com

Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 5 settembre 2025 - Si chiude con un calo dello 0,91% la settimana della Borsa italiana. Da lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Quotazioni Borsa Italiana Spread