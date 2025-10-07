Le quattro spallate andate a vuoto del campo largo al governo
Solo poche settimane fa, il centrosinistra pensava realmente di poter vincere queste elezioni regionali con un sonoro 5-1, strappando al centrodestra le. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: quattro - spallate
Nel 2003, quando ero in università, partecipai alla manifestazione contro la guerra in Iraq. Sciopero più simbolico che altro perché ovviamente a Bush di quattro studenti di Pavia non sarebbe nemmeno arrivata notizia. Ma ero in piazza volentieri, a sventolare - facebook.com Vai su Facebook