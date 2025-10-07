Le proteste nell’Università | prosegue il presidio dopo l’incontro con la rettrice Petrucci Gli studenti | Stop accordi con Israele

Firenze, 7 ottobre 2025 – “L’incontro non ci ha soddisfatti, l’occupazione va avanti. Siamo stati anche velatamente minacciati di denuncia dall’università”. Continua così l’autunno caldo degli studenti per la Palestina. Dopo giorni di presidio nel plesso di via Laura, una delegazione ha incontrato ieri la rettrice Alessandra Petrucci in piazza San Marco, per chiedere lo stop agli accordi tra l’Università di Firenze e sette atenei israeliani, oltre alla cessazione di ogni collaborazione con aziende della produzione bellica. Durante l’incontro un sessantina di studenti ha manifestato fuori dal rettorato, intonando cori e sventolando bandiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le proteste nell’Università: prosegue il presidio dopo l’incontro con la rettrice Petrucci. Gli studenti: “Stop accordi con Israele”

