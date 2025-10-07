Le persone che hanno lavorato a questo spettacolo sono contro il genocidio | il messaggio per Gaza di Marco Mengoni al termine del concerto

Marco Mengoni è ripartito con il tour nei palazzetti, dopo le date allo stadio. Durante la data zero alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano, al termine dello show con tutto lo staff sul palco ha salutato il suo pubblico con un messaggio forte e chiaro comparso sul mega-schermo: “Le persone che hanno lavorato a questo spettacolo sono contro il genocidio e ogni forma di violenza perpetrata in ogni parte del mondo”. Non è la prima volta che l’artista si è pronunciato sul conflitto palestinese. Con la bandiera del Paese martoriato dalla guerra aveva infatti detto sul palco: “Ce n’è abbastanza nel mio spettacolo di stop a questa roba orribile che ancora l’uomo continua a fare e non sa perché, però noi continuiamo a ripeterlo e magari arriva anche a quelle teste di caz*o!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le persone che hanno lavorato a questo spettacolo sono contro il genocidio”: il messaggio per Gaza di Marco Mengoni al termine del concerto

