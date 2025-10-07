Le mongolfiere tornano a colorare il cielo della Valdichiana
Da mercoledì 8 a domenica 12 ottobre il Campionato Open di Mongolfiere Toscana 2025 all’Aviosuperficie Serristori Spettacolo nei cieli della Valdichiana: da mercoledì 8 a domenica 12 ottobre l’ Aviosuperficie Serristori di Castiglion Fiorentino ospita il Campionato Open di Mongolfiere Toscana 2025. In gara 13 equipaggi provenienti da Italia, Germania, Croazia, Turchia e Inghilterra, impegnati in otto voli competitivi tra le colline toscane. La manifestazione, valida anche come seconda tappa del Campionato Italiano, mette alla prova la precisione dei piloti, che dovranno raggiungere con manovre controllate i target posizionati a terra. 🔗 Leggi su Lortica.it
