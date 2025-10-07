All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il Prime Day del 7 e 8 ottobre 2025 di Amazon è iniziato, ed ecco che torna quella sensazione un po’ febbrile di chi sa che per pochi giorni tutto è possibile — anche portarsi a casa una lavasciuga top di gamma senza sensi di colpa. Perché le lavasciuga, ovvero quegli elettrodomestici unici che fondono insieme le funzionalità della lavatrice e dell'asciugatrice, non sono più quell’oggetto da catalogo futurista che sembrava un sogno nella vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le migliori lavasciuga 2-in-1 in sconto, per avere finalmente lavatrice e asciugatrice in un'unica soluzione