Le macchine da caffè più interessanti della Festa delle offerte Prime
Automatiche, a cialde, a capsule e portatili, ma anche montalatte, bollitori e macinacaffè: tutto il meglio del Prime Day di ottobre per chi non può stare senza caffè. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: macchine - caff
Siamo pronti a portarvi nel cuore dell’innovazione del caffè! Ci trovate a @hostmilano, la fiera internazionale dedicata all’ospitalità e al food service, per presentarvi le nostre ultime novità nel mondo delle macchine da caffè artigianali. Un’ occasione unica per i Vai su Facebook