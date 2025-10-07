Le imprese fanno i conti con la crisi Ecco un percorso per superarla
Affrontare la crisi, riconoscerla e superarla con gli strumenti giusti. La Confartigianato di Ancona–Pesaro e Urbino organizza una serie di otto incontri. Un'iniziativa in collaborazione con Confidi Unico e Arcos che punta a risolvere le difficoltà che incontrano le aziende. Si chiama " Impresa sostenibile e strategia d'impresa: percorso anticrisi " ed è completamente gratuito. L'obiettivo? Dare agli imprenditori gli strumenti per analizzare, capire, affrontare e, soprattutto, superare i momenti difficili. "Viviamo un periodo complesso, con dati preoccupanti soprattutto sull'export delle nostre aziende – ha spiegato Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato Imprese Ancona–Pesaro e Urbino –.
